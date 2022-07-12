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Общество

«Ъ»: российские власти хотят обязать бизнес передавать данные клиентов без обезличивания

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Минцифры хочет обязать бизнес передавать государству персональную информацию граждан. А обезличиванием данных займется уже другой уполномоченный орган. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленный законопроект.

Документ, регулирующего оборот данных, разрабатывает Минцифры. Первой версии законопроекта, который приняли в первом чтении в 2021 году, обезличивание информации могло происходить только с согласия человека, а бизнесу разрешали ее свободно использовать. Однако после изменений было добавлено требование, по которому предприниматели по запросу министерства будут передавать данные в государственную информационную систему (ГИС) уполномоченного органа, который ее обезличит и сформирует дата-сеты.

Согласие клиентов в обновленной версии законопроекта не потребуется. В документе сказано, что состав данных и цели их использования определит правительство. Также Минцифры предлагает дать бесплатный доступ к обезличенным данным госорганам и российским разработчикам. Извлекать исходные данные они не смогут. «Коммерсантъ» отмечает, что официального комментария от ведомства пока не было.

Эксперты считают, что в том виде, в котором законопроект сейчас существует, не будет помогать развитию рынка данных в России. Президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова отметила, что «напротив, инициатива в предложенной редакции лишит бизнес стимула развивать проекты в области аналитики данных и искусственного интеллекта, так как направлена фактически на монополизацию рынка данных».

Компании также не сильно настроены передавать информацию госорганам. В «Вымпелкоме» пояснили, что обязанность передавать результаты интеллектуальной деятельности в адрес ГИС «негативно скажется на развитии направления больших данных и не будет стимулировать компании к внедрению передовых инновационных решений в этой области».

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