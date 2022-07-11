В ООН подсчитали, когда население Земли превысит 8 миллиардов человек

И это несмотря на то, что темпы роста населения замедляются — в 2020 году этот показатель стал ниже 1% в год впервые с 1950 года, согласно информации ООН. Ожидается, что к 2030 году на Земле будет проживать 8,5 млрд людей, к 2050 году — 9,7 млрд, а к 2100 году — 10,4 млрд.

К 2027 году самой густонаселенной страной в мире станет Индия, обогнав Китай. По данным ООН в середине века более половины прогнозируемого прироста населения придется на 8 стран: на Демократическую Республику Конго, Египет, Эфиопию, Индию, Нигерию, Пакистан, Филиппины и Танзанию.

К 2050 году на 15% сократится население многих стран Европы. Среди них Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Венгрия, Латвия, Литва. На данный момент уровень рождаемости во всех европейских государствах ниже уровня, необходимого для полного воспроизводства населения в долгосрочной перспективе. Помимо этого, по прогнозам ООН, к 2050 году вырастет и ожидаемая продолжительность жизни: до 77,1 года. Показатель 2019 года — 72,6 года.