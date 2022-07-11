В Госдуме предложили запретить любую пропаганду нетрадиционных отношений в России. Соответствующие инициативы разрабатываются в течение некоторого времени, поэтому могут быть вынесены на официальное обсуждение уже осенью.
«В этом году праздник впервые отмечается официально. Замечательно, что он появился! Нам необходимо укреплять институт семьи, окружать наших близких любовью, заботой и вниманием. Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились. С выходом из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки. Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились», — заявил 8 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В дополнение Володин запустит анонимный опрос «Считаете ли Вы необходимым введение запрета пропаганды нетрадиционных ценностей?». К 11 июля участие в нем приняли 1,3 миллиона человек: 69% выбрали ответ «да», 26% — «нет», за «все равно» проголосовали 5%.
Поддержал Володина глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, сообщив о том, что соответствующие инициативы «еще ранее начали прорабатываться комитетом ГД по информполитике», поэтому провести их в открытое обсуждение депутаты намерены уже в осеннюю сессию.
О запрете пропаганды нетрадиционных отношений:
Сегодня такой запрет (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений) касается исключительно детей. Конечно, этого — явно недостаточно.
Мы предлагаем:
- в целом распространить запрет на подобную пропаганду безотносительно возраста аудитории (в оффлайн, СМИ, интернете, соцсетях, а также в онлайн-кинотеатрах);
- установить административную ответственность за такую пропаганду, расширив ст. 6.21 КоАП (сегодня она касается только пропаганды среди несовершеннолетних);
- отдельную, еще более жесткую ответственность установить за пропаганду педофилии;
- апретить распространение среди детей не только пропаганды, но любой другой информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и извращения.
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