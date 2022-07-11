В Госдуме предложили запретить любую пропаганду нетрадиционных отношений в России

«В этом году праздник впервые отмечается официально. Замечательно, что он появился! Нам необходимо укреплять институт семьи, окружать наших близких любовью, заботой и вниманием. Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились. С выходом из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки. Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились», — заявил 8 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В дополнение Володин запустит анонимный опрос «Считаете ли Вы необходимым введение запрета пропаганды нетрадиционных ценностей?». К 11 июля участие в нем приняли 1,3 миллиона человек: 69% выбрали ответ «да», 26% — «нет», за «все равно» проголосовали 5%.

Поддержал Володина глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, сообщив о том, что соответствующие инициативы «еще ранее начали прорабатываться комитетом ГД по информполитике», поэтому провести их в открытое обсуждение депутаты намерены уже в осеннюю сессию.