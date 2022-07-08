Минтруд предупредил о сокращении рождаемости в России к 2024 году. Две причины

Возможное сокращение рождаемости в России прогнозируют Министерство труда и НИУ ВШЭ. По мнению экспертов, на это повлияют два фактора:

Сокращение численности женщин в возрасте 20-29 лет. По данным Росстата, за последние пять лет число россиянок в данной возрастной категории сократилось на 20% — с 9 миллионов в 2017 году до 7,2 миллиона в 2021-ом.

Структурные изменения на рынке труда. Как напоминает проректор НИУ ВШЭ Лилия Овчарова, в условиях растущей неопределенности на рынке труда средний класс корректирует свои репродуктивные планы в сторону отказа от них.

Как пишет РБК со ссылкой на представителей Минтруда, на основе оценки эффективности действующих мер по поддержке рождаемости в России будут выработаны дополнительные решения. В частности, в шести регионах страны будет реализован пилотный проект «Репродуктивное здоровье», цель которого — выявить факторы риска репродуктивного здоровья, оказать медицинскую помощь гражданам, имеющим нарушения, а также консультирование и обследование будущих родителей до зачатия.

Эксперты в области социального развития считают иначе, называя главным фактором, который поможет увеличить рождаемость, возможность обеспечить потенциальным родителям хорошее рабочее место и стабильный заработок. «Действительно, вполне разумно прогнозировать уменьшение числа рожденных детей на промежутке до 2024 года. Естественный прирост тоже, скорее всего, будет отрицательным», — подтвердила прогноз Минтруда и ВШЭ директор научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС Любовь Храпылина.