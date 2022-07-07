В «Севкабель Порту» пройдет благотворительная гаражная книжная распродажа и маркет «Фонарь»

Главное мероприятие «Фонаря» — большая экспертная книжная барахолка, на которой можно купить книги от 50 до 500 рублей и получить консультации по выбору от лучших экспертов отрасли.

Книги для барахолки собирали у самих петербуржцев. Горожане могли принести печатные издания не старше 2002 года выпуска в один из пунктов сбора, книжные магазины, библиотеки, пекарни и магазины «Спасибо!».

«Принесенные книги — одновременно и донат на благотворительность, и обеспечение действительно насыщенной и классной барахолки, и своеобразный билет на книжный фестиваль с большой программой. А еще это простой способ сделать что-то полезное и хорошее без денег, с помощью любимых текстов», — рассказали организаторы мероприятия.

Все оставшиеся с книжной барахолки книги пойдут в фонды и организации помощи беженцам и мигрантам, а также сельские библиотеки. Кроме барахолки, на «Фонаре» будет и большой книжный маркет — на него привезут новинки и раритеты издательства и книжные магазины.

Весь день 9 июля с 12 до 21 на «Фонаре» будет и большая программа для всех гостей. Основной темой маркета станет «Любовь никогда не перестает». Приглашенные гости будут в разных аспектах разбирать этот тезис. Среди ведущих: литературовед Ирина Прохорова, автор романов «Сад» и «Женщины Лазаря» Марина Степнова, писатель и ведущая подкаста «Ковендур» Ольга Птицева, главред журнала «Прочтение» Полина Бояркина, писательница Евгения Некрасова и куратор отдела искусства «Подписных изданий» Максим Мамлыга.

Также на «Фонаре» актеры и режиссеры петербургских театров читают свои любимые стихи, прозу и поют песни о любви. Среди участников — Женя Беркович, Руслан Кудашов, Гена Блинов, Арина Лыкова, Ваня Пинженин и другие.

На маркете также пройдут книжные гадания и книжный speed-dating. В течение всего дня на маркете будут открыты инклюзивные мастерские «Простые вещи», арт-резиденция благотворительной организации «Перспективы». Завершится маркет концертом группы «Сестра Петра».

Мероприятие пройдет 9 июля с 12:00 до 21:00 в «Севкабель Порту» на Кожевенной линии, 34А. Подробности о мероприятии можно найти по ссылке.