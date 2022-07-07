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В России выросло число детских самоубийств и их попыток

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Число попыток самоубийства среди несовершеннолетних в России за последние три года увеличилось почти на 13%, число повторных попыток — на 92,5%. Такую статистику приводит в своем докладе за 2021 год уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.

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По данным Следственного комитета, которые приводятся в докладе детского омбудсмена, в 2021 году число зафиксированных попыток суицида несовершеннолетних составило 753 случая, в 2020-ом — 548, 2019-ом — 737, в 2018-ом — 788. Росстат приводит другую статистику, которая отличается от данных СК. По информации ведомства, число случаев детских самоубийств в 2020 году составило 311 случай, в 2019-ом — 372.

Генеральная прокуратура, в свою очередь, отметила рост суицидального поведения среди детей, имеющих психические заболевания. В 2021 году таких несовершеннолетних было 882 человека, в 2020-ом — 635.

Причинами детских самоубийств становились:

  • отсутствие взаимодействия в семье, ссора, конфликты с родителями;
  • психические расстройства ребенка;
  • несчастная любовь;
  • недовольство своей внешностью;
  • проблемы с учебой;
  • «влияние противоправной информации» в интернете.

По словам Львовой-Беловой, у совершеннолетних есть потребность в квалифицированной психологической помощи. «Безусловно, необходимо совершенствовать государственную политику в сфере профилактики суицидов среди несовершеннолетних», — приводит РБК ее слова. 

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