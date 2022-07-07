В России выросло число детских самоубийств и их попыток

По данным Следственного комитета, которые приводятся в докладе детского омбудсмена, в 2021 году число зафиксированных попыток суицида несовершеннолетних составило 753 случая, в 2020-ом — 548, 2019-ом — 737, в 2018-ом — 788. Росстат приводит другую статистику, которая отличается от данных СК. По информации ведомства, число случаев детских самоубийств в 2020 году составило 311 случай, в 2019-ом — 372.

Генеральная прокуратура, в свою очередь, отметила рост суицидального поведения среди детей, имеющих психические заболевания. В 2021 году таких несовершеннолетних было 882 человека, в 2020-ом — 635.

Причинами детских самоубийств становились:

отсутствие взаимодействия в семье, ссора, конфликты с родителями;

психические расстройства ребенка;

несчастная любовь;

недовольство своей внешностью;

проблемы с учебой;

«влияние противоправной информации» в интернете.

По словам Львовой-Беловой, у совершеннолетних есть потребность в квалифицированной психологической помощи. «Безусловно, необходимо совершенствовать государственную политику в сфере профилактики суицидов среди несовершеннолетних», — приводит РБК ее слова.