«Он практически уже опускается»: Сергей Лавров — о «железном занавесе»

«Что касается железного занавеса — я согласен с Владимиром Владимировичем [Макеем, глава МИД Беларуси], он практически уже опускается. Пусть они [западные страны] только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Но этот процесс запущен», — заявил Лавров. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макеев, в свою очередь, заявил следующее: «Очертания этого железного занавеса уже не только маячат на горизонте. Фактически фундамент его уже воздвигнут».

Министр иностранных дел России также высказал мнение о том, что отношения между Россией и Европейским союзом перестали существовать начиная с 2014 года. «Ничего удивительного в том, что сейчас эти отношения отсутствуют. Но мы никогда не закрываемся. Скажу лишь только, что отныне и впредь ни американцам, ни ЕС мы верить не будем, мы будем предпринимать все необходимое, чтобы не зависеть от них в критически важных отраслях», — сказал он.

О «железном занавесе» накануне также высказывался экс-президент и экс-премьер России Дмитрий Медведев. «Это совсем не первый раз в нашей истории, когда на нас давят всеми силами. И рассчитывать нам приходится исключительно на собственные ресурсы и интеллект. Даже в самые сложные времена мы нажиму не поддавались, а железный занавес помехой для нас не стал. И сейчас, я уверен, будет так же. И свою промышленность сумеем развить, и "дырки" в этом занавесе сделать немаленькие», — говорил он.