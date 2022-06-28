Госдума разрешила «выселять» закрывшиеся зарубежные магазины из торговых центров

Новые правила коснутся тех договоров, которые заключены с компаниями под контролем иностранцев, связанных с «недружественными» странами и по которым аренда зависит от выручки.

Если арендатор не пользуется арендуемыми помещениями и арендные платежи упали более чем на 50% по сравнению с тем же периодом 2021 года, то арендодатель может потребовать от него выплатить полную арендную плату за весь период приостановки работы. Она должна быть внесена в размере среднемесячного платежа в 2021 году или за период с января по 24 февраля 2022 года.

Однако в законе есть исключения. Расторгнуть договор аренды одностороннем порядке нельзя, если магазин сменил владельца с иностранного на российского физического или юридического лица после 24 февраля, а также если поменялось фирменное название точки или товарный знак. Поправки необходимы, чтобы торговые центры могли минимизировать убытки.