В Главном штабе стартовал проект в поддержку людей с инвалидностью «Перспективы: увидеть внутри человека»

Екатерина Таранченко

Исполнительный директор «Перспектив» — об идее проекта «Перспективы: увидеть внутри человека»:

Мы решили, что вместе с Александром Семиным [консультант по стратегическому креативу, основатель и креативный директор рекламного агентства What if Semin], известным человеком в мире благотворительности, нам удастся раскрыть секрет, как сделать так, чтобы люди, сталкиваясь с человеком с тяжелой инвалидностью, не пугались, а наоборот, видели в нем красоту, видели в нем человека.

Мы стали размышлять все вместе, как получается наладить этот контакт с подопечными у «Перспектив», и пришли к особому рецепту — нужно просто прийти и сказать: «Привет, Андрей!», «Привет, Катя!». Спросить, как дела. Ребята обязательно расскажут и поинтересуются, как дела у тебя, и как будто бы сразу спадает эта рамка страха, непонимания, и ты перестаешь видеть особенность и начинаешь понимать человека как человека.