В Главном штабе стартовал проект в поддержку людей с инвалидностью «Перспективы: увидеть внутри человека»

В Главном штабе Государственного Эрмитажа стартовал проект «Перспективы: увидеть внутри человека». Его задача — помочь зрителям ответить на вопрос: «Что я вижу, когда встречаю людей с инвалидностью, — диагноз или человека?».
Проект реализован через постеры и видеоролик, которые благотворительная организация «Перспективы» подготовила в рамках своей новой коммуникационной кампании в сотрудничестве с креативным агентством What If Semin. Увидеть их можно в общественном форуме Главного штаба.
Исполнительный директор «Перспектив» — об идее проекта «Перспективы: увидеть внутри человека»:
Мы решили, что вместе с Александром Семиным [консультант по стратегическому креативу, основатель и креативный директор рекламного агентства What if Semin], известным человеком в мире благотворительности, нам удастся раскрыть секрет, как сделать так, чтобы люди, сталкиваясь с человеком с тяжелой инвалидностью, не пугались, а наоборот, видели в нем красоту, видели в нем человека.
Мы стали размышлять все вместе, как получается наладить этот контакт с подопечными у «Перспектив», и пришли к особому рецепту — нужно просто прийти и сказать: «Привет, Андрей!», «Привет, Катя!». Спросить, как дела. Ребята обязательно расскажут и поинтересуются, как дела у тебя, и как будто бы сразу спадает эта рамка страха, непонимания, и ты перестаешь видеть особенность и начинаешь понимать человека как человека.
Президент благотворительной организации «Перспективы»:
Когда в наши программы помощи людям с тяжелой инвалидностью приходят новые волонтеры, первое время они часто говорят, что их представления о человеке, о личности, о душе изменились. Когда сталкиваешься с человеком как с человеком, без каких-либо внешних его общепринятых достижений, когда сталкиваешься с тем, что он так же, как ты, испытывает вдохновение, или смущение, или восторг, или страх, то понимаешь, что человеческая личность — вот она: это переживания, это жизнь как она есть. Мы очень дорожим этими знаниями, полученными в нашей работе за 25 лет, и хотим поделиться ими. Этому и посвящен проект — возможности увидеть внутри человека.
Познакомиться с проектом «Перспективы: увидеть внутри человека» можно в Главном штабе до середины июля.
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