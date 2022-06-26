Какие законы вступят в силу с 1 июля? Главное

Так, с 1 июля начнет действовать защита пенсионных накоплений. Это значит, что если суд признает, что пенсионные накопления были переведены из одного частного пенсионного фонда в другой незаконно, пожилым людям вернут изъятый при досрочном переходе доход.

Также Володин напомнил, что в ряде регионов РФ с июля вводится специальный облегченный налоговый режим для малого бизнеса. Кроме того, должники получат право сохранить прожиточный минимум — они смогут защитить свои доходы, для этого потребуется написать заявление напрямую в кредитную организацию. Нововведения коснутся гидов и экскурсоводов: теперь для работы в этой сфере необходимо будет получить аттестацию.

«Сократится срок оформления паспорта, упростится регистрация по месту жительства, для получения бесплатной медицинской помощи необязательно будет иметь при себе полис ОМС — нововведения, которые снизят бюрократическую нагрузку на людей», — добавил он.