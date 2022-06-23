Сколько дней россияне будут отдыхать на новогодних праздниках-2023? Опубликован календарь выходных

Новогодние праздники продлятся девять дней — с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023-го. С учетом того, что 31 декабря попадает на субботу, этот день тоже будет нерабочим. Выходные 1 января (воскресенье) и 8 января (воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 24 февраля и 8 мая соответственно.

Следующие длинные выходные россиян ждут в феврале — тогда отдыхать страна будет четыре дня подряд, с 23 по 26 февраля включительно. Майские праздники будут раздробленные: с 29 апреля по 1 мая включительно, а также с 6 по 9 мая. Еще один выходной день, не выпадающий на субботу и воскресенье, запланирован на 6 ноября.