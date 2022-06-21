Семейство сусликов отправило на второй круг самолет из Петербурга

Об инциденте рассказали в пресс-службе авиакомпании «Россия». Рейс 6233 вылетел из Петербурга вовремя, полет прошел благополучно. Однако при заходе на посадку дорогу борту перегородили суслики — сейчас у них пора миграции.

Со второй попытки самолету удалось приземлиться. Борт сел с небольшим опозданием, на 20 минут. «Посадка в аэропорту Курумоч [в Самаре] прошла в штатном режиме», — добавили в авиакомпании.