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Семейство сусликов отправило на второй круг самолет из Петербурга

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В самарском аэропорту Курумоч на второй круг отправили самолет, следовавший из Петербурга. Всему виной миграция сусликов.

Shutterstock.com

Об инциденте рассказали в пресс-службе авиакомпании «Россия». Рейс 6233 вылетел из Петербурга вовремя, полет прошел благополучно. Однако при заходе на посадку дорогу борту перегородили суслики — сейчас у них пора миграции.

Со второй попытки самолету удалось приземлиться. Борт сел с небольшим опозданием, на 20 минут. «Посадка в аэропорту Курумоч [в Самаре] прошла в штатном режиме», — добавили в авиакомпании.

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