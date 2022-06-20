Петербург попал в десятку самых благополучных регионов России

В работе говорится, что средний индекс социального благополучия по всем регионам (средняя зарплата к средней стоимости жизни) по сравнению с началом года упал с 2,68 до 2,47 (на 8%), а по сравнению с первым кварталом прошлого года — на 4% (с 2,57 до 2,47).

На первой позиции рейтинга оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. Там средняя зарплата составила 119 510 рублей, стоимость «потребительской корзины» — 23 705,7 руб., а индекс благополучия — 5,04. На втором месте находится Москва (114 701 руб.; 27 744, 3 руб.; 4,13), на третьем — Магаданская область (109 110 руб.; 26 850,3 руб.; 4,06).

Петербург по этим показателям расположился на восьмой строчке рейтинга. Средняя заработная плата в городе зафиксирована на уровне 79 363 рубля, стоимость «потребительской корзины» — 21 772,0 руб., индекс благополучия — 3,65.