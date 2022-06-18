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Исследование: более половины мужчин в России готовы уйти в декрет вместо жены

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Более половины (54%) российских мужчин готовы уйти в декретный отпуск вместо жены, и лишь 12% признались, что «точно к этому не готовы».

Shutterstock.com

Как пишет РБК со ссылкой на опрос от компании «Росгосстрах», почти 47% участников исследования признались, что могли бы представить себя в роли домохозяев, занимающимися бытом, 32% опрошенных «скорее не представляют» себе такой расклад, а категорически против высказались 17%.

Порядка 3% опрошенных мужчин рассказали, что основным добытчиком в семье выступает жена. При этом 52% респондентов отметили, что в России легко встретить мужчину с маленьким ребенком на детской площадке.

Однако женщины больше вовлечены в домашние дела по сравнению с мужчинами. В 29% семей сбором детей в школу занимаются отцы, мамы же — в 56%. А оба родителя вовлечены в этот процесс лишь в 15% случаев.

Женщины чаще помогают детям выполнять школьные задания и занимаются организацией их досуга и дополнительного образования. Этими вопросами занимается 44% мам, а пап — 30%.

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