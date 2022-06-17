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Украина введет визовый режим для граждан России с июля

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Украина вводит визовый режим для российских граждан «в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности». Ограничение вступит в силу с 1 июля 2022 года. Об этом объявил президент страны Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Shutterstock.com

Кабмин страны должен принять постановление о прекращении действия соглашения между правительствами Украины и России о взаимных безвизовых поездках граждан двух стран. Помимо этого, украинское правительство также должно завершить действие некоторых других международных договоров Украины с Россией, говорится в сообщении Зеленского.

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