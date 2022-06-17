Украина введет визовый режим для граждан России с июля

Кабмин страны должен принять постановление о прекращении действия соглашения между правительствами Украины и России о взаимных безвизовых поездках граждан двух стран. Помимо этого, украинское правительство также должно завершить действие некоторых других международных договоров Украины с Россией, говорится в сообщении Зеленского.