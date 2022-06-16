Что такое «Нормальные танцы» — инклюзивные занятия по движению и перформансу? Рассказывает идеолог проекта Дарья Малашенко

Как появилась идея — создать проект «Нормальные танцы»?

В прошлом году весной нам передали помещение для инклюзивного кластера «Нормальное место». И мы сразу определили в нем место для зоны физических активностей. Так возникла идея — сделать инклюзивный танцевально-перформативный проект. Сначала ждали пока закончат ремонт во всем пространстве. Работы затягивались. А мы не хотели так долго ждать! Поэтому временно сняли зал — и в октябре запустили проект «Нормальные танцы». А в мае уже переехали в инклюзивный кластер. Сейчас у нас есть команда из пяти преподавателей и пяти постоянных участников. Иногда к нам приходят новые участники, иногда те, кто уже бывал у нас или занимается достаточно регулярно. Вместе мы работаем с телом через соматический подход, пытаемся осознать себя через танец, импровизацию. У нас можно двигаться, стоять, бегать, кричать, говорить — в общем, что угодно.

А нормальные танцы — это какие?

Нормальные танцы — это когда можно все.

И это то, что объединяет всех!

Точно! Мы осознали это через месяц после 24 февраля. Когда все только началось, встал большой вопрос: нужен ли проект кому-то сейчас или как-то странно в такой ситуации танцевать? Решили продолжать (и не зря!). Люди приходили на открытые занятия и говорили, как им не хватает ощущения совместности, телесного взаимодействия. События всем сложно переживать психологически, а «Нормальные танцы» стали настоящим спасательным кругом.