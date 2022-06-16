Что такое «Нормальные танцы» — инклюзивные занятия по движению и перформансу? Рассказывает идеолог проекта Дарья Малашенко

На Васильевском острове в инклюзивном кластере «Нормальное место» в «Исткабеле» (проект «Севкабель Порта») работает танцевально-перформативный проект «Нормальные танцы». Это занятия по движению и перформансу для взрослых людей со всеми формами восприятия и особенностями. «Собака.ru» поговорила с идеологом проекта, управляющей инклюзивного кафе «Огурцы» Дарьей Малашенко о том, что такое нормальные танцы и узнала, как стать нормальным танцором.
Расскажите немного о себе. Как вы начали танцевать?
Я архитектор-дизайнер из Новосибирска. Мама воспитывала меня одна, работала на нескольких работах, но денег в 90-е нам едва хватало на еду. Поэтому идея, что нужно обрести только ту профессию, которая сможет прокормить всегда — стала главной в нашей семье. Когда я училась в начальной школе, дизайн стал довольно престижным и прибыльным делом. Я хорошо рисовала, поэтому пошла в художественную школу. Затем поступила на дизайнера. После окончания вуза переехала в Петербург. Оглядываясь назад, могу сказать, что профессия действительно помогла мне встать на ноги здесь.
Однажды в Петербурге попала на открытый класс по контактной импровизации — это танец, в котором экспромт строится вокруг точки контакта с партнером. Вы все время ведете диалог на невербальном уровне, используя друг друга в качестве опоры. Точку внимания партнеры удерживают с помощью касаний и на расстоянии — но это уже более высокий уровень понимания себя и другого человека. Мне интересно изучать танец вне академического подхода и жестких постановочных форм. Экспериментировала с буто, контемпорари. Уже больше 12 лет занимаюсь телесными практиками.
Как появилась идея — создать проект «Нормальные танцы»?
В прошлом году весной нам передали помещение для инклюзивного кластера «Нормальное место». И мы сразу определили в нем место для зоны физических активностей. Так возникла идея — сделать инклюзивный танцевально-перформативный проект. Сначала ждали пока закончат ремонт во всем пространстве. Работы затягивались. А мы не хотели так долго ждать! Поэтому временно сняли зал — и в октябре запустили проект «Нормальные танцы». А в мае уже переехали в инклюзивный кластер. Сейчас у нас есть команда из пяти преподавателей и пяти постоянных участников. Иногда к нам приходят новые участники, иногда те, кто уже бывал у нас или занимается достаточно регулярно. Вместе мы работаем с телом через соматический подход, пытаемся осознать себя через танец, импровизацию. У нас можно двигаться, стоять, бегать, кричать, говорить — в общем, что угодно.
А нормальные танцы — это какие?
Нормальные танцы — это когда можно все.
И это то, что объединяет всех!
Точно! Мы осознали это через месяц после 24 февраля. Когда все только началось, встал большой вопрос: нужен ли проект кому-то сейчас или как-то странно в такой ситуации танцевать? Решили продолжать (и не зря!). Люди приходили на открытые занятия и говорили, как им не хватает ощущения совместности, телесного взаимодействия. События всем сложно переживать психологически, а «Нормальные танцы» стали настоящим спасательным кругом.
Как проходят занятия?
В начале каждого класса мы садимся в круг, называем имя и делаем любое движение, описывающее состояние на данный момент, можно воспроизвести какой-то звук. Практика помогает не только познакомиться с новым человеком на занятии, но и показать, как ты себя чувствуешь в конкретный момент. Затем делаем разминку или бодиворк (релаксационную и обучающую работу с телом), а потом приступаем к заданиям. Эту часть класса я бы разделила на несколько тем. Первая — работа с вниманием в собственном теле, осознание его границ и объемов через мягкие соматические практики, индивидуально или в парах, изучая анатомические особенности. Когда ты знаешь, как устроен твой скелет, как работают мышцы и связки — управлять телом и выстраивать его образ значительно проще. Вторая — работа с коллективным вниманием (чаще всего через перформативные практики). Третья — работа с пространством через смену скорости, уровня и направления движений. Еще мы изучаем техники движений: часто используем упражнения из контактной импровизации и Axis Syllabus (система взаимосвязанных принципов движения, в доступной и актуальной форме предоставляющая танцорам, спортсменам и физиотерапевтам информацию о возможностях тренировки тела и движенческой практики. — Прим. ред). Занимаемся импровизацией в заданной структуре: задаем определенные правила игры, в пределах которых человек может делать все что угодно — говорить, прыгать, бегать, сидеть. Часто из этого выходят красивые и интересные истории. Это, конечно, все лучше увидеть вживую!
Большую часть заданий продумываем заранее вместе с преподавателями, в процессе — корректируем. В конце занятий обычно собираемся в круг и делимся впечатлениями. Вначале у ребят были довольно односложные ответы, но сейчас они подробно рассказывают, что запомнилось и предлагают практики, которые можно попробовать в следующий раз. Зовут к нам друзей, коллег и родителей.
Какой эффект дают практики?
У нас в команде совершенно разные ребята. Кому-то изначально было страшно прикасаться к партнеру, кто-то был нерешительным. Люди с ментальными особенностями часто ощущают свое тело двухмерным, то есть достаточно плоским. А мы на занятиях учимся чувствовать объем. Все наши классы — о большой телесной свободе. Они повышают уровень внимания, присутствия, учат слушать свое тело и взаимодействовать с людьми.
Какие планы?
Мы хотим вырастить профессиональную команду, с которой будем делать художественные постановки и перформансы в «Нормальном месте» и на других городских площадках. Планируем набрать вторую большую группу со свободным посещением и проводить регулярные занятия.
Я хочу стать нормальной танцовщицей. Как к вам попасть?
Пока мы отдыхаем. С середины лета к нам может попасть любой человек — по субботам возобновим регулярные занятия с 13:00 до 15:00. За объятиями — к нам можно всегда.
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