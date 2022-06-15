Росстат: живущих за чертой бедности россиян стало почти на 5 млн человек больше

По итогам первого квартала 2022 года граница бедности составила 12 тысяч 916 рублей. Численность населения с доходами ниже этой границы достигла 20,9 миллиона человек — это 14,3% от всех жителей страны. Таким образом, только за период с января по март живущих за четой бедности россиян стало на 4,8 миллиона человек больше — по итогам 2021 года в целом оценка бедности составляла 16,1 миллиона человек — 11% от всего населения страны.

Одновременно с этим Росстат отчитывается об увеличении среднедушевых номинальных доходах — в первом квартале 2022 года они составили 36 234 рубля, что на 10,9% больше, чем за аналогичный период 2021-го. Реальные же денежные доходы сократились на 1,0%, а реальные располагаемые денежные доходы — на 1,2%.

Численность занятого населения за первые три месяца 2022 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2021-го на 1,0% и составила 71,5 миллиона человек, уровень безработицы по методологии МОТ снизился на 1,4 процентных пункта — с 5,6% до 4,2%. При этом средняя номинальная начисленная заработная плата составила 60 101 рубль, увеличившись, по данным Росстата, на 15% в сравнении с первым кварталом 2021 года. Реальная заработная плата выросла на 3,1%. Объем социальных выплат за период с января по март 2022-го составил 3 триллиона 162,8 миллиарда рублей.