В России намерены ввести штрафы за выброшенных на улицу домашних животных

Депутат предлагает ввести штраф до 30 тысяч рублей для людей, которые выбросили животное на улицу и до 200 тысяч рублей за укусы питомцами граждан. Он также отметил, что поправки согласованы с федеральными органами исполнительной власти и готовы к принятию в весеннюю сессию Госдумы.

Помимо этого, Бурматов предложил запретить самовыгул собак, назвав его «настоящим бичом» населенных пунктов в России, из‑за которого плодятся безнадзорные животные.

«У регионов появится возможность устанавливать в региональных кодексах об административных правонарушениях ответственность за так называемый самовыгул», — сказал Бурматов.