В России намерены ввести штрафы за выброшенных на улицу домашних животных

В Госдуме предложили ввести штрафы за выброшенных животных и за укусы питомцами людей при отсутствии состава уголовного преступления. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на зампредседателя комитета по экологии Владимира Бурматова.
Депутат предлагает ввести штраф до 30 тысяч рублей для людей, которые выбросили животное на улицу и до 200 тысяч рублей за укусы питомцами граждан. Он также отметил, что поправки согласованы с федеральными органами исполнительной власти и готовы к принятию в весеннюю сессию Госдумы.
Помимо этого, Бурматов предложил запретить самовыгул собак, назвав его «настоящим бичом» населенных пунктов в России, из‑за которого плодятся безнадзорные животные.
«У регионов появится возможность устанавливать в региональных кодексах об административных правонарушениях ответственность за так называемый самовыгул», — сказал Бурматов.
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