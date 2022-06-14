Исследование: из России до конца года могут уехать 15 тысяч долларовых миллионеров

Авторы исследования отмечают, что ситуация на территории Украины привела к тому, что по итогам 2022 года Россию могут покинуть около 15 тысяч долларовых миллионеров или примерно 15% их общего количества на конец 2021 года.

Вслед за Россией в рейтинге расположился Китай. Страну до конца текущего года могут покинуть 10 тысяч миллионеров. Далее идет Индия — 8 тысяч, Гонконг — 3 тысячи. и Бразилия — 2,5 тысяч. Однако в процентном соотношении потери всех этих стран не такие большие как в абсолютных цифрах — в пределах 1–2%.

В докладе также отмечается, что состоятельные граждане стали выбирать другие страны для переезда. Если раньше центрами притяжения считались Великобритания и США, то теперь это ОАЭ, куда переедут около 4 тысяч состоятельных граждан. Помимо этого, в топ-5 также вошли Австралия (3,5 тысяч), Сингапур (2,8 тысяч), Израиль (2,5 тысяч) и Швейцария (2,2 тысячи).

Как сообщил исполнительный директор Henley & Partners Йорга Штеффена, в 2023 году миграция миллионеров может достичь рекордной отметки — около 125 тысяч человек: «Это связано с переустройством глобального порядка, постковидным миром и фоновой климатической угрозой».