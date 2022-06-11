Как россияне относятся к благотворительным фондам? Публикуем результаты опроса ВШЭ

Опрос проводился по телефону в период с 30 марта по 4 апреля 2022 г. В нем приняло участие 2003 человека в возрасте 18 лет и старше. Респондентам задавали вопрос, каким благотворительным фондам они доверяют больше – государственным организациям, которые финансируются за счет налогов и частным, созданными гражданами и финансируемыми за счет пожертвований. Так, 36% опрошенных заявили, что доверяют государственным и частным фондам в одинаковой степени. В прошлом году число людей с таким мнением составляло 27%.

Еще 32% респондентов больше доверяют государственным благотворительным фондам, а 17%, наоборот,сделали выбор в пользу частных организаций. В 2021 году госфондам больше доверяли 30%, частным – 19%. При этом за год значительно снизилось число людей с позицией «никаким фондам доверять нельзя»: в этом году такого мнения придерживаются 9% опрошенных, в прошлом так думали 15% респондентов.

Государственным фондам, как правило, склонны проявлять доверие опрошенные старше 50 лет, жители средних и малых городов, те, кто не пользуются интернетом. Частные фонды поддерживают преимущественно респонденты в возрасте 18-30 лет, а также люди с высоким уровнем дохода. Любым благотворительным организациям склонны доверять прежде всего женщины в возрасте 31-40 лет со средним уровнем дохода, следует из исследования.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора Елена Тополева-Солдунова отметила, что уровень доверия к фондам связан с информированностью граждан об их деятельности: «Люди больше доверяют тому, кого знают, с чьей работой сталкивались или [о ком] слышали позитивные отзывы». При этом известность фонда еще не гарантирует, что ему будут доверять, добавила она.