Синдром самозванца и затяжной конец зимы: что приводит петербуржцев к профессиональному выгоранию

Также hh.ru опубликовало данные еще одного опроса, касающегося вещей, больше всего раздражающих петербургских работников. Выяснилось, что каждый третий (32%) трудящийся горожанин, прошедший опрос, недоволен тем, что в его компании непонятно, кто и за что отвечает. С этим, как правило, сталкиваются работники сельского хозяйства (47%), строители (38%), а также персонал из сферы закупок (34%).

Еще почти треть опрошенных посетовали, что руководители не прислушиваются к мнению сотрудников. Чаще всего об этом говорят работники медицины (39% опрошенных из этой сферы), представители научной и образовательной сферы (38%) и сельского хозяйства (38%). Реже всего на это жалуются работники из сферы добычи сырья. На третьем месте по «популярности» причин, расположилось недоверие к компетентности руководителей. Об этом чаще всего говорят представители сферы управления персоналом (34% опрошенных), работники розничной торговли (32%), а также маркетологи (30%).

При этом лишь 12% опрошенных петербуржцев признались, что их устраивает в коллективе и рабочей атмосфере абсолютно все.