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Синдром самозванца и затяжной конец зимы: что приводит петербуржцев к профессиональному выгоранию

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Жители Петербурга рассказали о том, почему, по их собственному мнению, они сталкиваются с выгоранием на работе. Самой распространенной причиной оказался синдром самозванца (48% опрошенных отметили его у себя). Далее в списке идут сверхнагрузки и постоянная напряженная работа (46% петербуржцев) и низкая зарплата (на нее пожаловались 34% опрошенных).

Vitalii Vodolazskyi / Shutterstock

Среди других причин профессионального выгорания участники исследования, проведенного hh.ru (есть в распоряжении редакции), назвали напряженные отношения в коллективе (30% опрошенных), финансовую напряженность (28%) негативную информационную повестку (21%), затяжной конец зимы и постоянную усталость (10%) и даже нехватку витамина D (4%).

При этом распределение основных причин выгорания в разных профессиональных сферах может варьироваться. Так, синдром самозванца и внутреннюю неудовлетворенность чаще других отмечают ИТ-специалисты (46% опрошенных из этой сферы) и маркетологи (47%). На напряженные отношения в рабочем коллективе чаще всего жалуются представители бухгалтерии и финансовой сферы (44%). При этом такие причины профвыгорания как финансовая напряженность (от 25% до 30%) и сверхнагрузки (от 45% до 50%) отмечают представители абсолютно всех профессиональных сфер.

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Также hh.ru опубликовало данные еще одного опроса, касающегося вещей, больше всего раздражающих петербургских работников. Выяснилось, что каждый третий (32%) трудящийся горожанин, прошедший опрос, недоволен тем, что в его компании непонятно, кто и за что отвечает. С этим, как правило, сталкиваются работники сельского хозяйства (47%), строители (38%), а также персонал из сферы закупок (34%).

Еще почти треть опрошенных посетовали, что руководители не прислушиваются к мнению сотрудников. Чаще всего об этом говорят работники медицины (39% опрошенных из этой сферы), представители научной и образовательной сферы (38%) и сельского хозяйства (38%). Реже всего на это жалуются работники из сферы добычи сырья. На третьем месте по «популярности» причин, расположилось недоверие к компетентности руководителей. Об этом чаще всего говорят представители сферы управления персоналом (34% опрошенных), работники розничной торговли (32%), а также маркетологи (30%).

При этом лишь 12% опрошенных петербуржцев признались, что их устраивает в коллективе и рабочей атмосфере абсолютно все.

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