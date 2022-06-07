Детям дошкольного возраста и первоклассникам разрешили бесплатно ездить на электричках

Согласно законопроекту, бесплатным проездом в пригородных электропоездах могут воспользоваться дети от 5 до 7 лет. «Принятие законопроекта станет дополнительной мерой поддержки семей с детьми. В каком бы регионе ни жил малыш, до семи лет у него будет бесплатный проезд в электричке. Родителям платить за ребенка не придется», — отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

До принятия законопроекта частичная стоимость оплаты проезда для детей от 5 до 7 лет была предусмотрена только в 48 субъектах страны — им предоставлялась скидка в размере от 50 до 75% от действующего тарифа. «Где такой льготы нет, родители вынуждены платить в полном объеме. Это несправедливо по отношению к семьям с маленькими детьми», — говорил Володин.