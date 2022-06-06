ФСБ предложило создать единую базу IMEI-кодов телефонов для эффективной поимки преступников

Как пишет «Коммерсантъ», разработать прототип прототип централизованной базы IMEI-кодов мобильных устройств и подготовить нормативно-правовые акты, которые позволили бы внедрить ее, ФСБ рекомендовала Минцифры. В министерстве информацию об этом подтвердили, заявив, что инициативу поддерживают.

В самой ФСБ идею создать единую базу IMEI-кодов телефонов объяснили желанием «повысить эффективность проведения оперативно-разыскных мероприятий». Кроме того, считают в силовом ведомстве, она позволит «пресекать противоправные действия с использованием мобильных телефонов».

Создание базы IMEI-кодов обсуждается в России не первый год, в разное время инициатива принадлежала МВД, Минкомсвязи и членам Совета Федерации. Раньше создание базы IMEI продвигалось в том числе как средство борьбы с незаконным импортом телефонов, сейчас эксперты связывают интерес к инициативе со стороны ФСБ необходимостью «четко ассоциировать телефон и сим-карту с его владельцем».

Производители и продавцы телефонов поддерживают создание базы только в том случае, если упор будет сделан на борьбу с воровством телефонов у конечных пользователей и на возможность удаленно заблокировать аппарат. Как отмечает представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК, через IMEI можно блокировать даже те телефоны, в которых не включена системная возможность удаленного управления.