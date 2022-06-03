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Россия объявила дату снятия коронавирусных ограничений на въезд для иностранцев

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Россия снимает эпидемиологические ограничения для иностранцев, прибывающих в Россию самолетом или через морские пункты пропуска. Это произойдет уже 14 июня, сообщили в оперштабе.

Oleg Elkov / Shutterstock.com

«Принято решение о снятии с 14 июня 2022 года эпидемиологических ограничений на въезд в Россию иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом, а также через морские пункты пропуска», — сказали в оперштабе.

Помимо этого, с 14 июня возобновится железнодорожное сообщение по маршрутам Ташкент-Самара и Ташкент-Волгоград с частотой один раз в неделю на каждом маршруте. Также снимут ограничения на въезд граждан Узбекистана в Россию железнодорожным транспортом.

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