Российским компаниям разрешили выпускать запчасти для зарубежных Airbus и Boeing

Среди компаний, получивших сертификаты, присутствуют: ГосНИИ гражданской авиации, S7 Technics, Уральский завод гражданской авиации, «Авиационные инженерные решения» и институт авиационного приборостроения «Навигатор». Заявки на сертификацию также подавали «Волга-Днепр инжиниринг», «Ютэйр-инжиниринг», «Авиагранд», «А-техникс» группы «Аэрофлот» и «Авиаинтерком».

Пока в основном речь идет о выпуске деталей интерьера, кресел или кухонного оборудования. Однако S7 Technics получила право разрабатывать модификации компонентов и схемы ремонтов. Также издание сообщает, что десять российских авиакомпаний в банках рублевые счета типа «С» для лизинговых платежей иностранным компаниям.