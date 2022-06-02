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Российским компаниям разрешили выпускать запчасти для зарубежных Airbus и Boeing

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Пять компаний в конце весны получили от Росавиации сертификаты разработчика авиатехники, позволяющие запчасти для перешедших в пользование России иностранных Airbus и Boeing, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Росавиации.

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Среди компаний, получивших сертификаты, присутствуют: ГосНИИ гражданской авиации, S7 Technics, Уральский завод гражданской авиации, «Авиационные инженерные решения» и институт авиационного приборостроения «Навигатор». Заявки на сертификацию также подавали «Волга-Днепр инжиниринг», «Ютэйр-инжиниринг», «Авиагранд», «А-техникс» группы «Аэрофлот» и «Авиаинтерком».

Пока в основном речь идет о выпуске деталей интерьера, кресел или кухонного оборудования. Однако S7 Technics получила право разрабатывать модификации компонентов и схемы ремонтов. Также издание сообщает, что десять российских авиакомпаний в банках рублевые счета типа «С» для лизинговых платежей иностранным компаниям.

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