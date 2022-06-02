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Сервис для фрилансеров Upwork заблокировал аккаунты пользователей из России и Беларуси

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Крупнейшая фриланс-биржа Upwork заблокировала аккаунты из России и Беларуси. Письмо об этом получили пользователи из перечисленных стран, передает «Коммерсантъ».

Shutterstock.com

В послании говорится, что Upwork заморозил аккаунты пользователей, которые физически находится в России и Беларуси. Фрилансерам из этих стран предложили сменить местожительства для восстановления доступа к сервису. В письме также дается ссылка на инструкцию по возвращению аккаунта к работе после релокации.

В начале марта платформа Upwork приостановила деятельность в России и Беларуси до «изменения геополитической ситуации» в этих странах. Также была отключена возможность создания новых аккаунтов в этих странах. Все старые профили россиян и белорусов пропали из поиска. Компания предупредила, что до 1 мая 2022 года все активные контракты должны быть завершены.

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