«Ъ»: правительство обяжет банки перенести биометрические данные клиентов в единую систему

Такая просьба поступила в ВТБ, Промсвязьбанк (ПСБ), Россельхозбанк и крымский РНКБ. В ВТБ заявили о «технологической готовности» к такому шагу, а Россельхозбанк сообщил о готовности «передать государству несколько сотен тысяч образцов».

Источники «Коммерсанта» считают просьбу почти невыполнимой как минимум по двум причинам: базы данных не соответствуют строгим требованиям ЕБС и невозможность соблюсти права россиян. Банкам нужно получить их отдельное согласие на передачу биометрических данных.

Планируется, что позже к импорту биометрии в ЕБС могут подключить «Сбербанк» и другие частные банки. Постановление об этом уже готовится, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко и в Минцифры.

Единую биометрическую систему ввели в России 1 июля 2018 года, «Ростелеком» стала ее оператором. Российские банки первыми подключились к системе и начали верифицировать клиентов по лицу и голосу. Данные могут собирать 232 кредитные организации.