Россиянам разрешили обороняться в случае проникновения в дом грабителей

Россиянам разрешили самообороняться в случае проникновения в дом грабителей. Соответствующие решение принял пленум Верховного суда РФ.
Постановление пленума представляет собой правовые позиции и разъяснения решений Верховного суда, которыми судьи должны руководствоваться при рассмотрении дел. До внесения изменений в постановление «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» от сентября 2012 года самооборона могла применятся при побоях, грабеже и других посягательствах, связанных с насилием.
Теперь к таким посягательствам относятся, в частности, незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица, не сопряженное с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица. Также самооборона может считаться необходимой в случае реальной угрозы вне контекста проникновения в жилище.
«Например, посягающее лицо высказывало угрозу немедленного применения насилия в условиях, при которых у оборонявшегося лица имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, направляло в сторону оборонявшегося лица оружие, что свидетельствовало о намерении посягающего лица применить это оружие непосредственно на месте посягательства», — объясняется в постановлении.
При проверке доводов подсудимого о совершении общественно опасного деяния в состоянии необходимой обороны суд обязан исходить из принципа презумпции невиновности (часть 3 статьи 14 УПК РФ), в том числе учитывать, что подсудимый не обязан доказывать свою невиновность или наличие в его действиях признаков менее тяжкого преступления. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых подсудимым в свою защиту, лежит на стороне обвинения, а все сомнения в наличии состояния необходимой обороны и (или) виновности лица, обвиняемого в превышении ее пределов, которые не могут быть устранены в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Федерации, толкуются в пользу подсудимого.
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