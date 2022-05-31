Россиянам разрешили обороняться в случае проникновения в дом грабителей

Постановление пленума представляет собой правовые позиции и разъяснения решений Верховного суда, которыми судьи должны руководствоваться при рассмотрении дел. До внесения изменений в постановление «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» от сентября 2012 года самооборона могла применятся при побоях, грабеже и других посягательствах, связанных с насилием.

Теперь к таким посягательствам относятся, в частности, незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица, не сопряженное с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица. Также самооборона может считаться необходимой в случае реальной угрозы вне контекста проникновения в жилище.

«Например, посягающее лицо высказывало угрозу немедленного применения насилия в условиях, при которых у оборонявшегося лица имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, направляло в сторону оборонявшегося лица оружие, что свидетельствовало о намерении посягающего лица применить это оружие непосредственно на месте посягательства», — объясняется в постановлении.