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СМИ: россияне не могут получить обратно деньги за купленные сертификаты от ушедших из страны брендов

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Российские потребители не могут вернуть деньги за купленные подарочные карты и сертификаты от ушедших из страны компаний. О такой проблеме сообщает «Коммерсант».

Shutterstock

С массовым отказом возврата средств столкнулись покупатели Zara, Bershka, Oysho, Mothercare и Levi`s. Все перечисленные бренды приостановили работу в России. Клиентам предлагают продлить срок действия подарочной карты.

По словам председателя «Общественной потребительской инициативы» Олега Павлова, число жалоб на  невозможность вернуть средства за сертификаты в последние месяцы увеличилось. Эксперт добавил, что в общей сложности компании должны россиянам вернуть порядка 10 миллионов рублей.

«Мы усматриваем признаки преступлений у целого ряда иностранных компаний, в ближайшие недели направим обращение в прокуратуру и МВД, чтобы вернуть „зависшие“ на сертификатах средства покупателей», — заявил он.

С аналогичной проблемой столкнулись и клиенты X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», «Карусель»). Потребители жалуются на невозможность вернуть деньги за купленную ранее подарочную карту из-за технического сбоя в IT-системе программы лояльности группы. В самой компании подтвердили, что в настоящий момент воспользоваться подарочной картой невозможно, однако клиенты могут при желании вернуть денежные средства.

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