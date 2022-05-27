Каждый пятый ребенок в России не поедет на отдых этим летом

На отдых своих детей отправят этим летом 81% россиян. Каждый четвертый россиянин отправит своего ребенка этим летом на дачу или в деревню к родственникам, каждый седьмой (14%) — на морской российский курорт. 8% детей будут отдыхать в оздоровительный лагерь, а 7% — находиться в летней школе. Об этом говорят результаты опроса СК «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», которые поступили в редакцию «Собака.ru».

Почти четверть россиян (23%) сейчас планируют для своих детей летние поездки за границу — в том числе по странам ближнего зарубежья. 9% мальчиков и девочек будут путешествовать за пределами России вместе с семьей, 11% самостоятельно отправятся в зарубежный детский лагерь или школу — например, языковую, а 4% поедут в экскурсионную поездку со своим классом.

Ребенок каждого россиянина (19%) этим летом останется дома. Родители объясняют такой отдых нежеланием самого ребенка куда-либо ехать — так отвечают 29% респондентов. Еще 8% останутся дома, потому что планируют летом работать. Каждая десятая семья не может справиться с организационными вопросами: родители работают летом, отправить ребенка на отдых не с кем, а отпускать его в самостоятельную поездку родители пока не готовы.

Почти половине родителей организация летнего отдыха своих детей обойдется в 30 тысяч рублей. Каждый пятый планирует потратить 50-75 тысяч, 16% — более этой суммы. Треть всех опрошенных целенаправленно копят деньги в течение года, каждый шестой располагает необходимыми свободными средствами — откладывать ему не требуется. Каждый седьмой респондент (15%) планирует одолжить деньги на поездку у родственников и друзей или взять кредит, а каждый девятый (11%) воспользуется подаренной путевкой.