О том, что услуга «ИИН для иностранцев» временно закрыта для получения через электронное правительство Казахстана, сообщается в Telegram-канале портала Orda.kz. Редакция «Собака.ru» проверила и убедилась: по ссылке «Формирование ИИН иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в РК» на портале пользователей предупреждают о том, что «услуга недоступна по техническим причинам» и рекомендуют для ее получения обращаться в филиал НАО «Государственная корпорация "Правительство для граждан"».

При попытке получить ИИН на сайте появляется уведомление: «Планируемый срок возобновления доступности услуги — 1 октября 2022». Причины приостановления услуги не указаны.