На сайте электронного правительства Казахстана приостановили прием документов на оформление ИИН иностранцам — в том числе россиянам. Услуга начала пользоваться особым спросом весной 2022 года — в марте граждане России получили в 16 раз больше индивидуальных идентификационных номеров, чем годом ранее.
О том, что услуга «ИИН для иностранцев» временно закрыта для получения через электронное правительство Казахстана, сообщается в Telegram-канале портала Orda.kz. Редакция «Собака.ru» проверила и убедилась: по ссылке «Формирование ИИН иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в РК» на портале пользователей предупреждают о том, что «услуга недоступна по техническим причинам» и рекомендуют для ее получения обращаться в филиал НАО «Государственная корпорация "Правительство для граждан"».
При попытке получить ИИН на сайте появляется уведомление: «Планируемый срок возобновления доступности услуги — 1 октября 2022». Причины приостановления услуги не указаны.
Скриншот сайта электронного правительства Казахстана
Начиная с марта 2022 года россияне активно пользовались данной услугой. По данным МВД Казахстана, за три месяца текущего года индивидуальные идентификационные номера получили 35 782 гражданина России, что в 16 раз больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда документы были выданы 2 230 россиянам. Также ИИН стали чаще получать украинцы — 637 человек против 213 в 2021 году.
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) — уникальный номер, состоящий из 12 цифр и присваивающийся физическому лицу Республики Казахстан один раз и пожизненно. Документ необходим для сохранения сведений, относящихся к определенному физическому лицу в Национальных реестрах идентификационных номеров, информационных системах в госорганах.
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