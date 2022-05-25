Благотворительные фонды столкнулись с уменьшением пожертвований в России

Многие благотворительные организации связывают снижение числа пожертвований с отключением в России систем Apple Pay, Google Pay и PayPal. Как рассказала Екатерина Шергова, директор фонда «Подари жизнь», который занимается помощью детям и молодым взрослым с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями, до отключения систем только через подписки на PayPal в организацию ежемесячно поступало порядка 400 000 рублей пожертвований.

«Apple Pay и Google Pay перестали работать: 1025 подписок на ежемесячные пожертвования на сумму почти 1 млн рублей были отключены. Если рассматривать март 2021-го и 2022-го, то конверсия по платежной системе [успешность платежей] из-за отключения и непрохождения платежей уменьшилась на 8%», — сообщила Шергова.

С техническими проблемами также столкнулись в Благотворительном фонде Константина Хабенского, организации «Ночлежка» и фонде помощи бездомным животным «Рэй». Представители этих организаций отметили, что за последние месяцы выросло число ошибок по списаниям из-за недостатка средств на карте жертвователей. В «Рэй» по этой причине недополучили 30%, а в «Ночлежке» число отклоненных платежей увеличилось вдове.

Помимо этого, рост цен или нехватка нужных медикаментов, расходников и медицинского оборудования также сказались на работе благотворительных организаций. Например, по данным детского хосписа «Дом с маяком», цена кислородных концентраторов и масок для неинвазивной вентиляции легких в марте увеличилась более чем на 50%, а стоимость многофункциональных кроватей — примерно на 30% по сравнению с 2021 годом. Также есть трудности с закупкой некоторых медикаментов — противосудорожных и противоэпилептических препаратов и антидепрессантов.

Представители фондов отмечают, что стали активнее запускать новые благотворительные кампании и собирать пожертвования для продолжения своей деятельности. Кроме того, организации закупают медикаменты и оборудование впрок для того, чтобы продолжать помогать нуждающимся.