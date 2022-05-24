Российские IT-компании смогут получить налоговые льготы по упрощенным требованиям

О новом проекте поправок в Налоговый кодекс, который оформлен в виде «О внесении изменений в законодательство России о налогах и сборах», пишет РБК со ссылкой на копию документа. Его уже одобрила Комиссия правительства по законодательной деятельности. С помощью поправок Минфин предлагает упростить критерии для получения льгот в рамках налогового маневра. На участие в нем смогут претендовать аккредитованные IT-компании с долей доходов от IT-деятельности в размере 70% и без ограничений по численности персонала.

Проектом также предлагается расширить состав доходов, которые могут учитываться при расчете 70-процентной доли доходов. В частности, в перечень войдут доходы от реализации разработанных экземпляров компьютерных программ или баз данных, передачи исключительных прав на них или предоставления удаленного доступа, а также доходы от оказания услуг по разработке или модификации программ или баз данных, их установки, тестирования и сопровождения.

Эксперты называют снижение порога по квалифицированным доходам IT-компаний «долгожданной мерой», которая призвана поддержать отрасль в текущих условиях. «Снижение порога до 70% совсем не означает, что не ИТ-компании смогут воспользоваться льготой. Такой порог даст возможность ИТ-компаниям не ограничивать себя только в осуществлении квалифицированной деятельности, но и вести иные сопутствующие виды деятельности», — отметил Директор практики оказания налоговых услуг предприятиям в области связи, информационных технологий и СМИ компании «Технологии Доверия» Василий Голованов.