Почти 37% россиян верят в теории заговора. К таким выводам пришли во ВЦИОМ

К такому выводу пришли во ВЦИОМ, исследовав отношение россиян к влиянию тайных сил и организаций на мировое устройство. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Согласно результатам исследования, в теории заговора верят 37% опрошенных. В большинстве случаев это люди старшего возраста (49%) и активные телезрители (48%). В 1992 году в «высшие силы» верили 48%.

Отмечается, что за последние 30 лет россияне стали в два раза чаще отрицать конспирологические теории — больше половины опрошенных (51%) в них не верят. В основном это молодежь (около 64%) и пользователи интернета (63%).

Почти 88% респондентов заявили, что они не сталкивались с влиянием мистических сил. В 1992 году таких людей было всего 48%. За 30 лет субъектность населения выросла почти в два раза. Россияне стали больше надеяться на себя, отдалившись от внешних сил и других, не зависящих от человека, причин.