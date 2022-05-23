СМИ: Tetra Pak покидает российский рынок. В компании эту информацию не подтвердили

«Головная компания Tetra Pak разрывает связи с российской "дочкой" и прекращает работу в России. Фактически российское подразделение "Тетра Пак" сейчас работает полностью автономно от головной организации, которая разорвала все связи со своей "дочкой". Это вызывает проблемы с заключением договоров поставок упаковки российским предприятиям, а также ведет к нарушениям в работе информационных систем, интегрированных в процесс цифровой̆ печати», — сказал собеседник агентства.

Позже компания Теtra Pak объявила, что продолжит работу на российском рынке, слухи об уходе не соответствуют действительности, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Эта информация не соответствует действительности. В настоящее время Tetra Pak продолжает работать на российском рынке», — сообщили в компании.