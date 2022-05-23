Исследование: россияне стали чаще делать ремонт дома из-за роста цен на материалы

По данным опроса цифровой платформы «Мой сервис дом» (партнер СК «Росгосстрах»), 82% опрошенных заявили, что искали информацию о техническом обслуживании, проверки жилья и техники на предмет неисправностей, а 11% респондентов интересовались расчетом стоимости капитального ремонта квартиры, пишет ТАСС.

«Цены на стройматериалы, технику для дома и дачи за последнее время резко выросли. Из-за санкций уходят зарубежные производители, поэтому на рынке дефицит материалов для ремонта. Мы заметили новое поведение россиян при планировании ремонта — они предпочитают консультироваться с прорабами, прежде чем идти в строительный магазин, а также чаще проводить диагностику квартиры и дачи, а не ждать, когда проблема придет в дом», — рассказала бизнес-лидер команды «Мой сервис дом» Светлана Бери.

Отмечается, что чаще всего за консультациями по подготовке к ремонту квартиры обращались жители Чувашии, Петербурга, Ленинградской области и Москвы. В Росстате сообщали, что за четыре месяца 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года строительные материалы подорожали на 27%.