В один конец: российские менеджеры вылетают за границу без обратных билетов

Доля российских менеджеров, вылетающих из страны за границу без обратных билетов, выросла за первые два месяца весны 2022 года. В марте доля авиабилетов в один конец достигла 70%, в апреле — 47%. В 2019 году на такие билеты приходилось около трети всех покупок.

«Сравнение с 2019 годом кажется нам наиболее релевантным, так как рынок находился в стабильном состоянии, а не был подвержен экстремальным воздействиям, таким как, например, COVID-19», — приводит РБК слова представителя компании «Аэроклуб», которая провела исследование.

Управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова называет рост спроса на билеты в один конец косвенным подтверждением релокации сотрудников. «Проблема оттока кадров существует. Она была довольно массовая в конце февраля — начале марта, когда «табуны» айтишников, не разбирая дороги, куда-то помчались», — отметила она.

По данным компании, в марте и апреле самыми популярными направлениями, куда оформлялись «невозвратные» авиабилеты, стали Казахстан, Турция, Узбекистан, Израиль, Армения, Азербайджан и ОАЭ. Кроме того, в апреле на 73% превысил допандемийные показатели спрос на размещение в Израиле.

Большая часть бронирований пришлась на представителей IT и телеком сегмента, а также на компании, оказывающие финансовые и консалтинговые услуги. «Рекордный спрос на размещение [в отелях] также продемонстрировали ОАЭ и Казахстан, в топе направлений Армения, Азербайджан и Узбекистан. В основном это безвизовые страны, с которыми открыто авиасообщение», — резюмировала Липатова.