Статистика дня: россияне меньше всего хотят вступать в брак с силовиками

Как показал опрос, на сотруднице полиции никогда не женился бы каждый седьмой россиянин (14%). Замуж за полицейского или работника любого другого силового ведомства не вышла бы каждая десятая женщина в России (10%).

Также мужчины не хотят связывать свою жизнь с чиновницами (8%), актрисами, моделями, танцовщицами и певицами (7%), медработницами и педагогами (6%). Еще 4% респондентов никогда не взяли бы в жены продавщицу. Женщины же не хотят брать в мужья дворников (9%), водителей (7%), актеров (6%) и стриптизеров (4%).

Примечательно, что большая часть опрошенных не обращают внимания на профессию своего партнера, однако могут одобрять или не одобрять ее уже в браке.

Чаще всего мужчины положительно отзывались о следующих профессиях: врачи, медсестры, менеджеры, экономисты и юристы. Однако они не оценили бы работу продавщицы, уборщицы, кассира, лаборанта или госслужащего. Профессии учителя, воспитателя, бухгалтера, администратора и повара одновременно вошли в топ-10 наиболее одобряемых и неодобряемых.



Женщины лучше всего относятся к хорошо оплачиваемым специальностям: инженер, менеджер по продажам, программист, директор. При этом им не нравятся водители, охранники, разнорабочие и грузчики. Предприниматели оказались в двух списках сразу.