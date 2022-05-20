Как построить карьеру, которая изменит мир к лучшему? Тим Кук (СЕО Apple) произнес речь перед выпускниками Галлодетского университета

Во время недавнего выступления в Галлодетском университете — первом в мире высшем учебном заведении для людей с нарушениями слуха — гендиректор Apple дал совет, как построить карьеру так, чтобы не только получать удовлетворение от жизни, но и приносить обществу пользу. Тим Кук отметил, что самый главный выбор в жизни, который может сделать человек, — «оставаться верным тому, кто вы есть и во что вы верите».

Гендиректор Apple подчеркнул, что он ставил всегда личные убеждения превыше всего, «особенно те, которые касаются устойчивого развития, конфиденциальности и доступности», поэтому ему удалось создать стратегии, позволяющие не просто руководить корпорацией, а еще и чувствовать удовлетворение от жизни за пределами офиса.

Завершая выступление, Тим Кук пожелал выпускникам успехов в построении будущей карьеры: «Когда вы представляете свое будущее и извилистый путь, который открывается перед вами, помните, что вопрос, который вы должны задать, заключается не в том, что произойдет, а в том, кем я буду, когда это произойдет. Я надеюсь, вы будете хорошими защитниками планеты, на которой мы живем, и борцами за то, чтобы сделать мир лучше, равноправнее и доступнее».