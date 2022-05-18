Снижение ключевой ставки и отложенный дефолт по долгу: приводим основные высказывания главы Минфина Силуанова

Он отметил, что от ЦБ РФ ждут решений о дальнейшем снижении ключевой ставки. Это должно повлиять на снижение ставки по кредитам в банках и тем самым помочь развитию бизнеса в России.

«Самое главное, о чем мы говорим, это не субсидирование, а чтобы ставки [по кредитам в банках] снижались — и мы все смотрим, надеемся на Центральный банк», — сказал Силуанов.

Также он добавил, что Россия не собирается объявлять дефолт по долгу и сможет заплатить в рублях, если будут закрыты западные структуры.

«Никакие дефолты объявлять мы не собираемся, у нас деньги есть. Если только западные страны не сделают так, что для нас будет закрыта западная инфраструктура. 25 мая у нас заканчивается лицензия на право расчета по внешним долгам. Лицензию нам дали, дали право рассчитываться по долгам. 26-го скажут: нет у вас такого права, а потом скажут: вот видите, Россия не рассчиталась по долгам. Будем рассчитываться в рублях, значит, деньги у нас есть», — заявил министр финансов.

По словам Силуанова, первый шок от введенных санкций для российской экономики прошел, а разумность в финансовой и бюджетной политики позволят выдержать самые сильные ограничения для экономики.

«В результате этих мер — и бюджетные правила, и плавающий валютный курс, меры по созданию независимости финансовых институтов — у нас произошло доверие к рублю. У нас объемы вкладов граждан удвоились с 2014 года и сейчас составляют порядка 30 трлн рублей», — заявил глава Минфина.

Также он добавил, что российская экономика не собирается закрываться и изолироваться. При этом, Россия пока не готова быстро преодолеть введенные технологические ограничения. Хотя и смогла создать альтернативу западным Visa и MasterCard.

Помимо этого, в России после 24 февраля было введено обязательство для экспортеров о продаже 80% валютной выручки. «Сейчас приняли решение о том, чтобы уменьшать эти продажи на сумму погашения долгов перед российскими банками. Мы для отдельных компаний (у нас есть инструмент) даже устанавливаем более низкие уровни этой продажи», — сказал Силуанов. О каких компаниях идет речь, министр не уточнил.