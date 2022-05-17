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Детям до 7 лет разрешат бесплатно ездить в электричках. Такой закон приняла Госдума в первом чтении

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В России могут сделать бесплатный проезд в электричках для детей до семи лет, не занимая отдельного места. Соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении.

Shutterstock.com

В пояснительной записке говорится, что скидка от 50% до 75% на билет на поезд для детей от пяти до семи лет действует только на территории 48 субъектов. В остальных регионах такой опции нет вовсе, пишет РИА Новости.

«В связи с этим предлагается привести к единообразию норму о бесплатном проезде, предоставив пассажирам право бесплатно провозить детей в возрасте до семи лет включительно в электричках без предоставления отдельного места по аналогии с городским транспортом», — указано в сопроводительных документах.

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