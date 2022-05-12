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Экс-министра экономразвития Алексея Улюкаева выпустили на свободу по УДО

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Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев вышел из исправительной колонии № 1 в Твери. Об этом сообщает ТАСС. Его отпустили по условно-досрочному освобождению (УДО).

Shutterstock.com

Улюкаев покинул территорию колонии на черном Range Rover. По информации источника ТАСС, автомобиль принадлежит его близким.

В декабре 2017 года Алексея Улюкаева признали виновным в получении взятки от главы Роснефти Игоря Сечина в размере 2 млн долларов. Бывшего министра экономического развития приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

По версии следствия, Улюкаев получил взятку за заключение сделки по покупке Роснефтью 50% акций «Башнефти». Также бывшего министра обязали выплатить штраф в размере 130 млн рублей. Свою вину Улюкаев не признал. Помимо этого, он заявлял, что стал жертвой провокации.

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