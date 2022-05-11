Исследование: в России снизился уровень доверия к телевидению, но вырос к блогам и Telegram-каналам

Как следует из опроса, на 17 марта около 33% респондентов называли телевидение наиболее достоверным источником информации, 27 апреля показатель снизился до 23%. Больше всего доверие к телевидению сократилось у жителей небольших городов — с 34% до 24%. Доверие москвичей и петербуржцев также снизилось: с 27% до 21%. Эксперты отмечают, что внимание к новостным телеканалам остается на высоком уровне.

Однако рейтинги телесмотрения снизились у многих телеканалов. TVR «Первого канала» упал на 18%, до 1,46 минуты, НТВ — на 6%, до 1,44 минуты. TVR называют показатель, соответствующий среднесуточному времени просмотра телеканала. Рейтинг «России 1» не изменился, у «России 24» вырос на 55%, до 0,59 минуты.

Также эксперты заметили уменьшение доверия к онлайн-СМИ уменьшилось: 26% россиян назвали их надежными источниками 17 марта, а 27 апреля — уже 23%. При этом доверие к блогам и Telegram-каналам выросло с 20% в марте до 25% в апреле. Всего в опросе приняли участие 1,7 тыс. человек от 18 до 60 лет в российских городах с населением свыше 100 тыс.