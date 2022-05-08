Россиян предупредили о риске дефицита чая осенью

«Риски возникновения дефицита чая к осени выросли. При 10-процентных ставках на ввоз готовой чайной продукции риск дефицита гораздо ниже, чем при нулевых», — отметил он.

В середине марта 2022 года совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) отменил пошлины на ввоз целого ряда важных категорий товаров, в том числе и готовой чайной продукции. Как считает Чантурия, это приведет к доминированию иностранного чая на полках российских магазинов по более высоким ценам, а также к сокращению внутреннего производства в России. До этого пошлины на чай находились на уровне 9,7-10%.

Кроме того, подорожали чайное сырье и морские перевозки. «У нас в прошлом году цены на фрахт выросли почти в три раза во многом из-за торговой войны США и Китая. Тогда большое количество контейнеров, порядка 5% глобального парка, фактически выпало из оборота. С начала 2022-го стоимость повысилась еще на 20%. Теперь уже Россия летом может не досчитаться десятков тысяч контейнеров из-за санкций», — добавил он.

В «Росчайкофе» собираются до конца мая убедить правительства ЕАЭС отменить мартовское решение о нулевых пошлинах на ввоз готового чая. Иначе, как сказал Чантурия, «мы рискуем вернуться обратно в 1990-е годы, когда чайная отрасль в России была ориентирована исключительно на продажу иностранных брендов».