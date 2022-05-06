Исследование: около 25% петербуржцев набрали лишний вес во время удаленной работы

Отмечается, что среди тех, кто набрал лишний вес больше женщин, чем мужчин — 35% и 24% соответственно. Почти половина петербуржцев, работающих на удаленке (48%), признались, что набрали до 5 кг. Почти 37% набрали от 5 до 10 кг, еще 15% поправились на более чем 10 кг.

В разрезе профессиональных областей сильнее всего из-за удаленной работы, сидячего образа жизни и малоподвижности набрали более 10 кг лишнего веса маркетологи, IT-специалисты и бухгалтеры.

По мнению респондентов, больше всего на набор лишнего веса повлиял малоподвижный образ жизни. Об этом заявили 76% опрошенных, которые набрали вес за время дистанционной работы.