Избыточная смертность, связанная с пандемией коронавируса, за два года приблизительно составила 14,9 миллиона человек. Это новые оценки Всемирной организации здравоохранения.
Новые оценки Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показывают, что общее число погибших, прямо или косвенно связанных с пандемией COVID-19 — так называемая «избыточная смертность» — в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021-го составило приблизительно 14,9 миллиона человек. ВОЗ также дает диапазон: от 13,3 до 16,6 миллиона.
Большая доля избыточных смертей (84%) приходится на Юго-Восточную Азию, Европу и Америку. Около 68% избыточной смертности приходится всего на 10 стран мира. На страны со средним уровнем дохода приходится 81% из 14,9 млн избыточных смертей, на страны с уровнем дохода ниже среднего — 58%, с доходом выше среднего — 28%.
«Эти отрезвляющие данные указывают не только на воздействие пандемии, но и на необходимость того, чтобы все страны инвестировали в более устойчивые системы здравоохранения, которые могут поддерживать основные медицинские услуги во время кризисов, включая более сильные информационные системы здравоохранения», — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Комментарии (0)