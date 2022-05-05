Новые оценки Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показывают, что общее число погибших, прямо или косвенно связанных с пандемией COVID-19 — так называемая «избыточная смертность» — в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021-го составило приблизительно 14,9 миллиона человек. ВОЗ также дает диапазон: от 13,3 до 16,6 миллиона.

Большая доля избыточных смертей (84%) приходится на Юго-Восточную Азию, Европу и Америку. Около 68% избыточной смертности приходится всего на 10 стран мира. На страны со средним уровнем дохода приходится 81% из 14,9 млн избыточных смертей, на страны с уровнем дохода ниже среднего — 58%, с доходом выше среднего — 28%.

«Эти отрезвляющие данные указывают не только на воздействие пандемии, но и на необходимость того, чтобы все страны инвестировали в более устойчивые системы здравоохранения, которые могут поддерживать основные медицинские услуги во время кризисов, включая более сильные информационные системы здравоохранения», — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.