Согласно результатам опроса банка «Хоум Кредит», которые есть в распоряжении редакции «Собака.ru», 83% россиян ничего не брали в аренду в последнее время. Причем женщины относятся к аренде вещей более скептически, чем мужчины: 86% против 80% соответственно. В опросе приняла участие 1 тысяча человек в возрасте 18-55 лет. Из них 450 мужчин и 550 женщин.

Аренда вещей более популярна среди молодежи, чем у старшего поколения. 23-24% людей в возрасте от 18 до 34 лет недавно брали вещи в аренду. Среди россиян в возрасте 35-44 года этот показатель составил 15%. Люди от 45 до 54 лет еще более неохотно пользуются арендованными вещами — таких всего 10%. Среди людей старше 55 лет этот показатель минимален — 6%.

На первом месте среди товаров, которые чаще всего берутся в аренду, находятся инструменты для ремонта и строительства (27% от респондентов, которые недавно брали вещи в аренду). На втором месте — автомобиль (26%). На третьем — спортивные товары и инвентарь (16%).

В лидерах также аренда бытовой техники и смартфонов (по 15%), одежды (13%), ноутбуков (13%), туристического оборудования (11%), детских товаров (9%), игр и консолей (9%), фото и видеокамер (8%), а также музыкальных инструментов (7%).