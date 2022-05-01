«Давай к нам на Донбасс! Здесь водка, пиво, квас»: Рогозин посвятил стихотворение Анджелине Джоли

В обращении к американской актрисе, которое появилось в телеграм-канале Рогозине, он признался, что Джоли его разочаровала своей поездкой во Львов. Глава Роскосмоса решил пригласить ее на Донбасс в стихотворной форме.

«Давай к нам на Донбасс! Здесь водка, пиво, квас. Крутые здесь ребята как дубик в три охвата», — написал он. По его словам, богатства Донбасса заставят «открыть рот» Бреда Питта. «Красотку не обидит суровый наш солдат. В кино тебя он видел и видеть снова рад», — добавил Рогозин.