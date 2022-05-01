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«Давай к нам на Донбасс! Здесь водка, пиво, квас»: Рогозин посвятил стихотворение Анджелине Джоли

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал стихотворение, посвященное актрисе Анджелине Джоли, которая в минувшую субботу была замечена в львовской кофейне. Правда, вскоре он удалил пост по неизвестным причинам.

В обращении к американской актрисе, которое появилось в телеграм-канале Рогозине, он признался, что Джоли его разочаровала своей поездкой во Львов. Глава Роскосмоса решил пригласить ее на Донбасс в стихотворной форме.

«Давай к нам на Донбасс! Здесь водка, пиво, квас. Крутые здесь ребята как дубик в три охвата», — написал он.  По его словам, богатства Донбасса заставят «открыть рот» Бреда Питта. «Красотку не обидит суровый наш солдат. В кино тебя он видел и видеть снова рад», — добавил Рогозин.

В 2001 году Анджелина Джоли стала послом доброй воли Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН. Сейчас она занимается вопросами беженцев в ООН.

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