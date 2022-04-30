СМИ: США собираются упростить получение виз российским ученым и IT-специалистам

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отмены визовых ограничений для высококвалифицированных специалистов из России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным издания, Белый дом направил конгрессу запрос об отмене требования, согласно которому российские специалисты обязаны подтверждать трудоустройство для получения рабочей визы. Так, упрощенный въезд в страну хотят предоставить россиянам с опытом работы с полупроводниками, космическими технологиями, кибербезопасностью, современными вычислениями и производством, ядерной инженерией, искусственными интеллектом и технологиями ракетных двигателей и другими наукоемкими областями.
Как заявил собеседник Bloomberg в Совете национальной безопасности, новые меры позволят ослабить высокотехнологичные ресурсы и инновационные базы России. Также послабления могут укрепить американскую экономику и безопасность, добавил он. Если положение о смягчении визового режима будет одобрено, оно будет действовать четыре года.
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