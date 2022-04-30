СМИ: США собираются упростить получение виз российским ученым и IT-специалистам

По данным издания, Белый дом направил конгрессу запрос об отмене требования, согласно которому российские специалисты обязаны подтверждать трудоустройство для получения рабочей визы. Так, упрощенный въезд в страну хотят предоставить россиянам с опытом работы с полупроводниками, космическими технологиями, кибербезопасностью, современными вычислениями и производством, ядерной инженерией, искусственными интеллектом и технологиями ракетных двигателей и другими наукоемкими областями.

Как заявил собеседник Bloomberg в Совете национальной безопасности, новые меры позволят ослабить высокотехнологичные ресурсы и инновационные базы России. Также послабления могут укрепить американскую экономику и безопасность, добавил он. Если положение о смягчении визового режима будет одобрено, оно будет действовать четыре года.