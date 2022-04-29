ФСБ рассекретила показания немецкого пилота о смерти Гитлера

Из документов допроса следует, что до самого конца апреля 1945 года Гитлер находился в бункере рейхсканцелярии в Берлине. Вместе с ним там было его близкое окружение. По словам Баура, никто из них не знал о намерениях главы нацистской Германии. Однако было видно, что Гитлер очень постарел, осунулся и практически не выходил из своего помещения.

По воспоминаниям летчика, фюрер считал, что немецкие солдаты «не могут и не хотят больше держаться», а также что русские, «применив усыпляющий газ, могут его захватить живым».

Последнее общение Гитлера с личным пилотом произошло 30 апреля во второй половине дня. Во время допроса Ганс Баур вспомнил тот разговор с фюрером.

«Баур, я хочу с вами проститься, я хочу вас поблагодарить за все годы службы. Этот портрет на стене короля Фридриха, нарисованный Рембрандтом, я дарю вам на память. Это мой самый любимый портрет. Постарайтесь выбраться отсюда», — сказал ему Гитлер.

«Я распорядился, чтобы мой труп и труп моей жены были немедленно сожжены, иначе они с ним будут делать что-либо подобное, как с Муссолини. <…> Его они повесили всем напоказ. Когда-нибудь придется написать на моей могильной плите: "Он пал жертвой своих генералов"», — вспомнил Браун слова фюрера.

После этого разговора Баур ушел на два часа: уничтожать свои бумаги и готовиться к немедленному уходу из Берлина. После этого он вернулся в бункер Гитлера, чтобы получить обещанный портрет.

«Несколько человек из охраны СС возбужденно бегали взад и вперед. Я спросил: «Все кончено?» — «Да». — «Где трупы?» — «Их [тела Адольфа Гитлера и Евы Браун] завернули в одеяла, облили бензином, и они уже горят наверху в саду имперской канцелярии». Далее мне сказали, что Гитлер застрелился. <…> Кто-то сказал: "Надо вытереть лужи крови"…» — следует из показаний личного пилота Гитлера Ганса Баура.

Адольф Гитлер покончил с собой 30 апреля 1945 года вместе со своей женой Евой Браун. Их трупы обнаружили советские военные 5 мая 1945 года и передали в руки СМЕРШа.